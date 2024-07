COLPANI, Il Flaco ha voglia di viola: in campo martedì?

“In meno di ventiquattro ore Andrea Colpani è stato catapultato nel mondo Fiorentina, dalle visite in Toscana al viaggio nel Lancashire, dove ieri pomeriggio ha riabbracciato Raffaele Palladino, la mente dietro l'operazione che lo ha portato in viola, e avuto il primo approccio coi suoi nuovi compagni, che ha seguito dal vivo anche nell'impegno serale al Macron Stadium di Bolton, dove prima del fischio d'inizio ha fatto in tempo a effettuare la prima sgambata - in solitaria - con la nuova maglia”, scrive così questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio riguardo al nuovo fantasista viola Andrea Colpani.

Il Flaco non sembra vedere l’ora di cominciare, ribadendolo anche ai microfoni ufficiali del club nella sua prima intervista in maglia viola (CLICCA QUI). Da capire adesso quali saranno le prossime tappe: se ci sarà la possibilità di vederlo sia martedì sera contro l'Hull City o se bisognerà aspettare l’amichevole di domenica 4 agosto - al Viola Park - contro il Montpellier.