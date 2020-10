CHIESA, I tifosi gli negano la fascia di capitan Astori

In quella che La Gazzetta dello Sport definisce la sua probabile ultima esibizione al Franchi, Federico Chiesa ha portato la fascia di capitano. Una scelta voluta da tecnico e compagni di squadra, ma che ha visto l'attaccante indossare al braccio non la fascia speciale in ricordo di Davide Astori bensì quella standard della Lega Serie A. Pare che siano state le frange più calde della curva Fiesole a pretendere che a Chiesa non venisse concesso il simbolo che ricorda il Capitano in quanto, a loro avviso, immeritevole di portarlo.

