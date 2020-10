CHIESA, Niente fascia di DA13: ha quella della Lega

Federico Chiesa, come già noto, è il capitano per la partita di questa sera contro la Sampdoria tuttavia l’esterno non sta indossando la fascia con le iniziali e il numero di maglia di Davide Astori, ma quella omologata imposta dalla Serie A che la Fiorentina in questi anni non ha mai indossato in seguito ad una deroga: la scelta - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - dipende dal fatto che gli ultras viola, venuti a conoscenza della scelta di dare i gradi di capitano questa sera a Chiesa (in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in viola prima del passaggio alla Juventus) hanno “suggerito” al club di non far indossare al classe ’97 la fascia con i colori di Firenze e i simboli dei quattro quartieri per rispetto.