Cerofolini: "Penso di aver fatto bene a Firenze. Il tecnico più importante? Italiano"

L’ex portiere della Fiorentina (oggi al Bari) Michele Cerofolini ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno della sua nuova avventura in Puglia tornando anche sul suo passato in viola: “Finora è andato tutto benissimo. Si è formato un bellissimo gruppo e questo, mi creda, spesso fa la differenza. I miei anni a Firenze? Ero il terzo portiere, poi mi sono ritrovato titolare. E penso di aver fatto bene. Un punto di arrivo, la Serie A. Ma anche di inizio. Pensava di avercela fatta? No.

Mi dava la carica sapere di potercela fare. Ma guai ad abbassare l’asticella delle motivazioni. Nella carriera di calciatore ci vuole un attimo a ritrovarsi dall’altare alla polvere. L'allenatore più importante per me? Italiano. Si arrabbia tanto ma ha un pregio, dopo mezz’ora resetta tutto”.