Centrocampo, per esaltare le qualità di Nicolussi serve fare il rombo

Nella sua analisi reparto per reparto delle difficoltà della Fiorentina in questo avvio di stagione il Corriere dello Sport si concentra anche sul centrocampo. Prima a due poi a tre poi di nuovo a due, Pioli ha cambiato varie volte volto e interpreti al suo centrocampo. Fino all'arrivo di Nicolussi Caviglia a fine mercato la costante che era stata l'assenza di un regista di ruolo. L'ex allenatore del Milan ha provato ad affidare i compiti di regia a Fagioli ma il piacentino non ha risposto al meglio sul campo e allora contro il Como si è visto dal primo minuto, dopo circa 25 minuti sul 3-0 contro il Napoli, Hans Nicolussi Caviglia.

Sicuramente il valdostano è più indicato in quella posizione rispetto a Fagioli ma per farlo rendere al meglio servirebbe il rombo più che la mediana a due. Il classe 2001 forse si potrebbe adattare meglio nel ruolo di mezzala, magari con compiti più di costruzione che di interdizione o inserimento, alternandosi con Sohm, Ndour e Mandragora. Ecco, proprio l'ex Torino e Udinese, in attesa della firma sul rinnovo di contratto, si sta dimostrando la nota più positiva in mediana di questo avvio di campionato.