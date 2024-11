CATALDI, Polpaccio verso la guarigione: ok con il Como

FirenzeViola.it

Punto sui giocatori infortunati quest'oggi sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: la sosta, spiega il giornale, servirà al tecnico per accelerare il recupero di Albert Gudmundsson, che spera di poter essere convocato già con il Como anche se più verosimilmente sarà disponibile per la sfida del primo dicembre contro l'Inter. L'islandese nel frattempo deve rimettersi in moto, cosa che farà dalla ripresa nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Migliorano intanto le condizioni di Cataldi. Il centrocampista ex Lazio era stato costretto a uscire nel secondo tempo della gara di campionato contro la Roma per un problema al polpaccio, ma la sensazione è che tornerà a disposizione entro la fine della sosta.

Come spiegato da Palladino, facendo intendere che il peggio è passato, «Cataldi ha avuto un problema al tallone e col Verona non volevamo rischiarlo». Niente di preoccupante, poi, per Edoardo Bove che ieri l'altro ha lasciato il ritiro con l'Italia Under 21 per un risentimento muscolare di lieve entità.