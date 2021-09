CASTROVILLI, Punta a rientrare contro il Venezia

Servirà ancora un po' di pazienza, ma per Gaetano Castrovilli sta crescendo sempre di più la volontà di tornare contro il Venezia dopo la sosta. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il centrocampista continua ad essere monitorato ma non aspetta altro se non riavvolgere il nastro a prima della botta presa contro il Genoa. Tornerà in campo gradualmente non appena arriverà il via libero da parte dei sanitari.