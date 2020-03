CASTROVILLI, Napoli offrì 35 più bonus. Il BVB...

Tutti pazzi per Gaetano Castrovilli. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista della Fiorentina si è fatto potente l'interesse dell'Inter, che fin da ottobre sta parlando con la società viola e adesso prepara un'offerta superiore ai 40 milioni (leggi qui). Ma oltre ai nerazzurri c'è la fila: il Napoli ha già offerto 35 milioni più 5 di bonus rifiutati da Pradè, ma non ha intenzione di mollare la presa. La Juventus ha messo gli occhi su Castrovilli fin da inizio campionato e come per Chiesa è pronta ad entrare in concorrenza con l'Inter, e infine ci sono gli interessi dall'estero. Due club di Premier League e il Borussia Dortmund hanno fatto già dei piccoli sondaggi. La volontà di Commisso comunuque è quella di non vendere il proprio talento.