CASO SUAREZ, Cosa rischia la Juventus

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport prova a spiegare come lo scenario sia cambiato per la Juventus, dopo l'iscrizione al registro degli indagati di Paratici (sia pure per l'ipotesi di falsa dichiarazione) e dell'avvocato Maria Turco. Sulla possibile responsabilità del club, secondo la rosea, vi è un'oscillazione tra l'articolo 4 e l'articolo 32 del Codice di giustizia sportiva: "L'articolo 4 - si legge - è il vecchio articolo 1, quello che richiama tutti i tesserati a osservare i 'principi della lealtà, della correttezza e della probità, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva'. L'articolo 32, introdotto dopo lo scandalo di Passaportopoli, è invece un reato sportivo specifico e punisce tutti coloro che 'compiano direttamente o tentino di compiere ovvero che altri compiano atti volti ad ottenere attestati o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme'". Fra l'uno e l'altro, specifica il quotidiano, cambia parecchio in termini di pene: "Nel primo caso tre delle quattro possibilità sanzionatorie riguardano ammende e diffide, e solo l'ultima contempla uno o più punti di penalizzazione. Nel secondo, oltre ai punti di penalizzazione, c'è il rischio di retrocessione o di esclusione dal campionato. Parliamo ovviamente di ipotesi estreme. In ogni caso, il passaggio da 'mancata lealtà' ad 'alterazione' sposterebbe molto il quadro dell'eventuale processo sportivo".