Caroppo scrive: "La Fiorentina ha bisogno anche di Colpani e Gudmundsson"

Luigi Caroppo sulle pagine de La Nazione va controcorrente rispetto ai giocatori che forse più di tutti hanno deluso nel pomeriggio del Franchi, pur entrando dalla panchina. Perché Colpani e Gudmundsson si sono resi protagonisti praticamente solo di episodi negativi o errori, come quello che ha portato al secondo gol del Como.

Scrive Caroppo: "Dovevano cambiare verso alla gara, offrire fantasia, velocità se non proprio imprevedibilità (non chiediamo tanto). Colpani sulla fascia destra non ha inciso, quando ha avuto la palla è stato tamponato e non ha avuto la forza, la testa, la voglia di provare a saltare l’uomo e ad allungare. «Gud» sembra l’ombra di se stesso, di quello ammirato nel Genoa: forse vorrebbe spaccare il mondo ma la sua forza si affievolisce in un batter d’occhio (ieri è uscito per una botta, ma non poteva stringere i denti e restare in campo?). La Fiorentina avrebbe bisogno di loro per la corsa europea".