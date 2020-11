CALLEJON, Oggi punta a raggiungere i 100 assist

José Maria Callejon pensa in grande. Come sottolinea Tuttosport, l'attaccante spagnolo è a un passo dal 100esimo assist in carriera, trovandosi a quota 99, e oggi allo stadio Olimpico proverà a raggiungere il prestigioso traguardo. Inoltre, l'ultimo gol del classe '87 con la maglia del Napoli è arrivato proprio contro la Roma, il 5 luglio, mettendo il timbro sul successo finale per 2-0.