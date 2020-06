CALCIO FEMMINILE, Oggi la risposta. La Fiorentina...

Nella giornata di oggi i club di Serie A femminile si confronteranno in videoconferenza sulla ripresa o meno del campionato. Le difficoltà riguardano in primis il protocollo sanitario e il fondo che la FIGC intende destinare al calcio in rosa. La Fiorentina, intanto, ha fatto sentire il suo sostegno alle giocatrici proponendo a quelle in scadenza di contratto un rinnovo biennale. Laura Agard, Davina Philtjens e Tatiana Bonetti sono però sul piede di partenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.