Cagliari-Fiorentina, il migliore è Mandragora: perfetto il suo terzo tempo, premiato dai quotidiani
FirenzeViola.it
Nel pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentina il migliore in campo tra le file viola è stato l'autore del momentaneo vantaggio viola Rolando Mandragora. Sono d'accordo anche tutti i quotidiani questa mattina che premiano il centrocampista viola, entrato dalla panchina nella ripresa, per la prestazione e la rete. Perfetto il suo terzo tempo, il suo gol poteva valere i tre punti e una vittoria sporca per la Fiorentina, è lui il migliore. Di seguito i voti dei quotidiani.
La Nazione: 6,5
Corriere Fiorentino: 6,5
La Repubblica-Firenze: 6,5
La Gazzetta dello Sport: 7
Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 7
