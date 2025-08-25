Cagliari-Fiorentina, il migliore è Mandragora: perfetto il suo terzo tempo, premiato dai quotidiani

Nel pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentina il migliore in campo tra le file viola è stato l'autore del momentaneo vantaggio viola Rolando Mandragora. Sono d'accordo anche tutti i quotidiani questa mattina che premiano il centrocampista viola, entrato dalla panchina nella ripresa, per la prestazione e la rete. Perfetto il suo terzo tempo, il suo gol poteva valere i tre punti e una vittoria sporca per la Fiorentina, è lui il migliore. Di seguito i voti dei quotidiani.

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica-Firenze: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7