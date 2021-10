CACERES, Prima da ex nel suo momento migliore

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere questa mattina un focus relativo a Martin Caceres, difensore del Cagliari che domani per la prima volta si presenterà al Franchi come grande ex della sfida dopo due anni passati in viola. "El Pelado" sarà l’ago della bilancia per le scelte tattiche che Mazzarri si appresta a fare nell’allestire il Cagliari ma la certezza del tecnico rossoblù è che ovunque decida di piazzare Caceres, riuscirà a ottenere da lui il meglio. L'uruguaiano ha dovuto aspettare qualche giornata ma non appena la condizione è diventata accettabile, il giocatore ha messo in mostra tutto il suo campionario: un assist, prima della sosta, nella sfida interna contro il Venezia per il gol di Keita e alla ripresa una rete tutta sua da incorniciare. Nemmeno il lungo viaggio di ritorno dalle fatiche con la Celeste è stato in grado di sfiancare un giocatore che, per voglia di lottare e temperamento, sembra avere pochi eguali. E ora che anche il fisico comincia a seguirlo, per il Cagliari è il momento di sfruttare al massimo le potenzialità di un calciatore prezioso per qualità ed esperienza.