CABRAL, Oggi un'occasione che non deve fallire

La Fiorentina oggi tornerà in campo per una partita amichevole contro l'Always Ready, squadra boliviana che è in Europa per giocare una serie di amichevoli. Fra gli osservati speciali della partita di oggi pomeriggio ci sarà sicuramente Arthur Cabral. Il brasiliano nella prima partita contro l'Arezzo è apparso in difficoltà e, con Jovic che fra circa una settimana sarà in Italia, la partita contro i boliviani rappresenta già qualcosa di importante per il brasiliano, che deve cancellare un 2022 da dimenticare. La Fiorentina continua però a ribadire fiducia nei confronti del brasiliano, pagato un anno fa 15 milioni e aprodato a Firenze con la responsabilità di dover sostituire Vlahovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.