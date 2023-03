CABRAL, Domani nel test col Seravezza tocca a lui

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Eccola l’amichevole che serve per tenere comunque alta la concentrazione e il motore ai giri giusti, quando manca una settimana esatta alla trasferta di Milano e alla partita contro l’Inter, primo impegno di una lunga e ricchissima serie che vedrà la Fiorentina in scena ben nove volte in ventinove giorni. Per fare un po’ le prove generali della sfida alla squadra di Simone Inzaghi, domani test (allenamento congiunto) allo stadio “Franchi” con il Seravezza, formazione di Serie D allenata dall’ex centrocampista viola Christian Amoroso. Amichevole che si gioca alle 11 e che sarà aperta al pubblico in Maratona (ingresso consentito dalle ore 10): un buon modo per tenere vivi l’entusiasmo e la consapevolezza innescati dalla striscia positiva da metà febbraio a domenica scorsa (sette successi consecutivi tra Italia ed Europa, otto nelle ultime nove gare), anche se il motivo principale è quello che riconduce alla necessità da parte di Italiano di dare continuità alle esercitazioni tattiche sul campo di questi giorni. Anche senza i sei Nazionali (Barak, Kouame, Nico Gonzalez, Amrabat, Jovic e Milenkovic), il tecnico viola sta spingendo molto sull’acceleratore per completare l’inserimento in squadra - e nei rispettivi ruoli - soprattutto di Castrovilli, Sottil e Brekalo, mentre Cabral è a maggior ragione il terminale designato per tutti i movimenti che riguardano l’attacco. L’Inter è dietro l’angolo e porta aprile con sé.