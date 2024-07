BRESCIANINI, Richiesta di 10-12 mln. La Dea può affondare

FirenzeViola.it

Nelle sue pagine dedicate al mercato dell'Atalanta, la Gazzetta dello Sport, partendo dalla situazione legata alla possibile partenza di Koopmeiners, analizza la questione Marco Brescianini. Il centrocampista bergamasco del Frosinone piace ai nerazzurri e non solo come alternativa all'olandese in caso di una sua cessione. Il club di Percassi tiene viva quindi la pista per l'interno gialloblù anche se la concorrenza è folta.

Sul calciatore infatti ci sono anche Fiorentina, Villareal, Lazio e Napoli. Il Frosinone, fresco di retrocessione in Serie B, per il cartellino chiede 10-12 milioni e l'Atalanta potrebbe accelerare, senza aspettare la cessione di Koopmeiners, visti i circa 25 milioni incassati dalle ultime uscite di Cambaighi e Okoli.