BOVE, Nessuna maglietta speciale: solo uno striscione. E sul maxi-schermo...

Sull'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si parla di come la squadra e il Franchi questa sera gestiranno il "post-malore" di Edoardo Bove, a livello di messaggi di vicinanza pubblici. Il centrocampista viola ha chiesto che stasera non ci siano manifestazioni particolari. Salvo sorprese non si vedrà la Fiorentina scendere in campo con magliette di incoraggiamento o di saluto tipo quelle con cui è scesa in campo l’altra sera la Roma. Una testimonianza di affetto che gli ha ovviamente fatto piacere ma della quale avrebbe fatto anche a meno.

Oggi quindi, ci si limiterà ad un messaggio molto soft sul maxischermo, nel pre partita, ma come detto da parte dei giocatori e dei protagonisti in campo sono da escludere iniziative eccessivamente vistose. Stesso discorso per quanto riguarda la curva. Ci sarà uno striscione, così come non mancheranno messaggi negli altri settori ma quasi sicuramente niente di più.