BOVE, Lo psicologo: "Fa scelte giuste. Ma verbalizzi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Luca Modolo, psicologo dello sport referente per la FIGC, ha parlato a La Nazione dicendo la sua su Edoardo Bove e la scelta di proseguire nella sua vita nella Fiorentina in attesa di notizie sulle sue condizioni: "Ha fatto bene a fare questa scelta. Edoardo doveva continuare a vivere il centro sportivo, la quotidianità, le emozioni del calcio. Troncare di punto in bianco la sua routine sarebbe stato deleterio.

Ancor più dello shock che è stato costretto a vivere in quella serata del 1° dicembre". Poi dà un consiglio al centrocampista della Fiorentina: "Dovrebbe provare anche a verbalizzare quello che sente dentro: fare, magari, sessioni con un professionista per dare parola a quello che ha avuto. Uno psicoterapeuta lo potrebbe aiutare a dare forma alle emozioni".