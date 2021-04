BONAVENTURA, Torna a disposizione. Iachini ci pensa

Il ritorno di Jack Bonaventura dopo la squalifica è una buona notizia per la Fiorentina in vista della sfida contro il Bologna. Il suo rientro aiuta Iachini, dal momento che le alternative a centrocampo non sono tante e i viola per uscire dal vortice della zona rossa e conquistare la salvezza, hanno bisogno dell'esperienza dell'ex Milan. Il tecnico in questi giorni penserà se schierarlo mezzala nel 3-5-2. In tal caso, ci sarebbe un nuovo ballottaggio con Castrovilli. Jack andrebbe a la formazione della mediana insieme ad Amrabat e Pulgar, entrambi reduci da una buona gara contro la Juventus. Lo riporta Repubblica.