BONAVENTURA, Si aspettava riconoscimento da club

Attenzione al futuro di Jack Bonaventura, la cui posizione resterà salda fino al termine della stagione ma con cui si segnalano scricchiolii: come evidenzia questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), la Juventus ha sondato il terreno per un acquisto immediato ma la Fiorentina ha scelto di fare muro. Jack si aspettava un riconoscimento diverso nella trattativa per il rinnovo ma almeno di rotture clamorose resterà fino a fine anno, anche per l’equilibrio dentro lo spogliatoio e il ruolo di collante tra l’anima italiana e quella straniera.