BONAVENTURA, Sgambata all'Arechi e rientro in vista

"La buona notizia per la Fiorentina arriva dopo la fine della partita- scrive La Nazione- quando Bonaventura si trattiene per venti minuti in campo insieme al preparatore atletico: l’allenamento è serio e gli sprint confermano che il giocatore sta per tornare a disposizione-. Una corsa che dà speranza ai tifosi ed a Vincenzo Italiano in vista della gara di mercoledì. Giacomo Bonaventura, che dopo la sgambata di ieri è andato sotto il settore ospiti per lanciare la sua maglia ai supporters viola arrivati a Salerno, è out da più di un mese per una contusione al ginocchio rimediata contro il Bologna.

L'assenza di Jack ed in generale di Lucas Torreira e Gaetano Castrovilli, compagni di reparto che insieme all'ex Milan formavano quello che era stato promosso da Italiano come centrocampo titolare prima degli infortuni dei tre, si è fatta sentire soprattutto ieri, in una gara in cui il centrocampo della Salernitana ha messo sotto per intensità quello viola. Per Castrovilli come sappiamo lo stop sarà decisamente lungo, mentre il centrocampista uruguayano punta al recupero per il match di domenica prossima col Milan. Bonaventura, anche a giudicare della immagini di ieri, ha invece le sue chances di giocare già mercoledì contro l'Udinese, un ritorno che potrebbe essere fondamentale per la volata finale dei viola.