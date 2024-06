BONAVENTURA, Oggi o domani incontro. Castrovilli..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Novità in vista per Jack Bonaventura? Repubblica scrive che oggi o domani la Fiorentina incontrerà l'entourage del giocatore per capire se ci sono effettivamente i margini per rinnovare il contratto: dalla dirigenza traspare fiducia, Palladino vorrebbe tenere ancora Jack ma per convincerlo non serviranno soltanto aspetti economici - sarà l’ultimo rinnovo della sua carriera - quanto una centralità tecnica da chiarire a inizio stagione.

Non si può dire lo stesso per Castrovilli: il tentativo in extremis di ricucitura era sembrato più un’opera diplomatica tra le parti che un vero e proprio riavvicinamento. La Fiorentina offre un ingaggio al ribasso con tanti bonus - dubbiosa della condizione fisica del giocatore post infortunio Gaetano vorrebbe essere considerato un in maniera diversa, dopo alcune promesse, non corrisposte, da Italiano negli ultimi sei mesi.