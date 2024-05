BONAVENTURA, Dopo il "no" di Spalletti, tutto su Atene

FirenzeViola.it

Con le otto reti segnate in campionato non solo Giacomo Bonaventura ha eguagliato il proprio personale record, ma è anche il quinto italiano (dietro soltanto a Scamacca, Pinamonti, Orsolini e Berardi) con più gol realizzati in Serie A. Tuttavia, come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, ciò non è bastato a convincere il c.t. della Nazionale Luciano Spalletti di trovare un posto per Jack tra i 30 pre-convocati in vista dell’Europeo. Un'esclusione che pare non sia stata presa benissimo dal centrocampista, che avrebbe tanto desiderato di prendere parte per la prima (ed ultima) volta ad un torneo con l’Italia. Niente da fare però per Bonaventura, che nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico di troppo e per questo gli è stato preferito il veronese Folorunsho.

Per questo motivo, si legge sul quotidiano, adesso Atene e la finale di Conference League diventa l’obiettivo numero uno per l’ex Milan, che vorrà essere ancora decisivo dopo la rete del momentaneo 1-1 siglata un anno fa contro il West Ham. Dopo la coppa, scrive il giornale, si parlerà di futuro: tramontata l’ipotesi Juventus sembra che possono esserci margini perché l’avventura di Jack continui almeno un altro anno sulle rive dell’Arno. Anche se la vittoria di un trofeo internazionale potrebbe essere la perfetta chiusura di un cerchio e, di conseguenza, della sua permanenza in maglia viola.