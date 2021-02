BONAVENTURA, Alla ribalta: adesso è indispensabile

Dopo un naturale periodo d'adattamento, già di per sé fisiologico e ancor di più in una squadra in difficoltà come la Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, ora Giacomo Bonaventura si sta prendendo le luci della ribalta. E se domenica giocherà, non sarà solo per l'assenza di Amrabat, così come non è stato titolare con l'Inter perché mancava Castrovilli, dato che con entrambi ha già giocato. Oggi quindi è davvero difficile rinunciarci per Prandelli, per equilibrio e qualità che riesce a garantire. Per Prandelli, si legge, è stato un altro acquisto di gennaio.