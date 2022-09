BOL-FIO, I viola non sanno più far gol, manca umiltà

Il tema fondamentale della mattinata viola è la brutta sconfitta per 2-1 contro il Bologna, e La Gazzetta Dello Sport in un fondo analizza i problemi che non stanno permettendo alla Fiorentina di conquistare punti: "La Fiorentina non sa più far gol, crolla sul più bello, si disorienta nelle altrui ondate di pressing, perde il filo e forse l'Europa le ha fatto smarrire quell'umiltà con la quale, ieri, il Bologna l'ha battuta". Anche il direttore Pradè si è reso conto di questo aspetto, dichiarando infatti in conferenza stampa che la squadra ha perso brillantezza.