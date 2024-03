BOCA, Occhi viola su Fernandez. Tanta Europa sul regista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo La Gazzetta dello Sport, anche il Corriere dello Sport cita il nome di Ezequiel Fernandez in ottica Fiorentina. Perché il riscatto di Arthur è quasi da escludere, i viola non pagheranno i 20 milioni previsti e l'ingaggio del brasiliano è decisamente alto (quest'anno pagato quasi interamente dalla Juventus). E allora Burdisso, dirigente che la scorsa estate ha portato a Firenze Beltran, ha individuato un altro talento in casa Boca Juniors.

Classe 2002, Fernandez in questo 2024 ha soltanto due presenze all’attivo, tra qualificazioni pre-olimpiche con la Sub-23 biancoceleste prima e un piccolo problema muscolare poi. Mancino, regista come Arthur, usa il piede sinistro per organizzare il gioco da vertice basso sfruttando le sue qualità tecniche unite ad una buona fase d’interdizione. Su di lui ci sono diversi club europei, tra cui la Fiorentina, con la mano di Burdisso che non è chiaramente casuale: ancora dall’Argentina si ricorda che Fernandez ha una clausola rescissoria da 25 milioni di dollari (circa 23 milioni di euro), ma Beltran (12 di parte fissa+12 di bonus è stata la formula del trasferimento) insegna che si può trovare il modo di bypassarla. E i viola ci stanno già lavorando - scrive il Corriere -.