Blindato Kean. La Nazione: "Ora però deve dare una risposta"
La Nazione propone un focus su Moise Kean. La Fiorentina ha fatto due scelte coerenti su di lui. La prima tattica: il passaggio a un sistema che esalti il centravanti solitario, sia esso 4-1-4-1 o 4-3-3. La seconda è di mercato: ha blindato l’ex Juve.
Adesso però serve la risposta del campo perché con il nuovo assetto un po’ tutti i big hanno già risposto presente. De Gea, Comuzzo, Fagioli, Gudmundsson. Manca ancora il contributo pieno di Kean, che un anno fa era stato più di chiunque altro essenziale per portare in alto la Fiorentina. Dopo la prima gara del girone d ritorno del 2025, tra tutte le competizioni, aveva già segnato 15 gol.
