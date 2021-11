BIRAGHI, Tifosi? Forse mi hanno capito. Su DV9...

Lunga intervista a Cristiano Biraghi sulle pagine di Repubblica. Il capitano della Fiorentina ha parlato della fascia e di Davide Astori: "Al campo, negli spogliatoi: è un pensiero fisso. Siamo rimasti in pochi di quella squadra. Quando alzo la fascia a fine partita, oltre che un gesto che lega me e noi alla tifoseria, è un modo anche per ricordarlo a i compagni che quel giorno non c’erano e non lo conoscevano di persona".

Sul suo rapporto con i tifosi commenta: "Forse mi hanno capito di più, forse è anche merito di questa fascia. La curva mi ha omaggiato con un coro e mi fa molto piacere. Firenze non è una piazza facile e quando un giocatore viene preso di mira, come è successo anche a me, diventa difficile esprimere le proprie qualità. Visto che conosco la città e riesco a gestire questa responsabilità, preferisco se la prendano con me che con altri che magari poi ci soffrono".

Sulla Juve sottolinea come sarà molto difficile, ma anche come lo fosse anche prima del 3-0 dell'anno scorso. Poi su Vlahovic: "Lo abbiamo e lo vogliamo tenere: chi non ce l’ha, invece, lo vorrebbe prendere. È normale, visto il suo talento. Quel che conta lui lo sta dimostrando sul campo: finché indossa questa maglia, darà tutto per la Fiorentina". E dice che si fanno delle grandi risate quando leggono che contro il Cagliari non ha tirato il rigore perché non se la sentiva.