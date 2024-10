BIRAGHI, È cambiato tutto. Non è più il titolare a sinistra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Palladino ha segnato un punto di rottura rispetto agli ultimi anni. Con l'ex tecnico del Monza infatti Biraghi non è più il titolare inamovibile della corsia mancina della difesa viola. Dalla fascia ai calci piazzati, da stagioni ormai l'ex Inter era diventato un imprescindibile dell'undici gigliato. Negli ultimi anni a Firenze è stato divisivo, e anche nelle prime uscite della gestione Palladino o l'impiego di Biraghi ha generato dubbi e polemiche. L'allenatore campano l'aveva schierato, oltre che quarto a sinistra di centrocampo, anche terzo di sinistra in una difesa a tre.

Nel nuovo ruolo il classe 1992 non si era trovato a suo agio e così Palladino nell'intervallo del match contro la Lazio ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi. Con il passaggio alla difesa a quattro il confronto con Gosens non regge e Biraghi sembra aver così aver dovuto abdicare il ruolo di padrone della fascia sinistra. Nonostante in campo lo si sia visto poco e in ruoli particolari dopo il primo tempo contro la Lazio, centrale di difesa contro i New Saints e esterno alto nei minuti finali contro il Milan, Biraghi rimane il capitano della Fiorentina e uno dei leader dello spogliatoio gigliato. Tra Serie A e Conference League i viola giocheranno tante partite e sicuramente anche l'ex Inter tornerà ad avere il suo spazio sulla corsia mancina di cui per anni è stato il padrone.