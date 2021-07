BERRETTINI, Cuore viola protagonista a Wimbledon

Romano, ma fiorentino. Il protagonista assoluto del tennis italiano Matteo Berrettini, non ha mai nascosto la sua passione per la Fiorentina, tramandata dal nonno che fin da piccolo lo portava allo stadio, perfino al tempo della Florentia Viola. "Mio nonno paterno - aveva svelato a inizio anno in un'intervista – è di Firenze, ha sempre portato la Viola nel cuore. Ha trasferito questa passione a mio padre e a mio zio. Di conseguenza siamo tutti cresciuti guardando le partite della Fiorentina". Lui, insomma, ama la Fiorentina e Firenze. E come racconta La Nazione, la cosa è evidentemente reciproca, visto che la città è già in fermento per la finale di domani. La Fiorentina, intanto, gli ha fatto i complimenti omaggiandolo con un messaggio sui propri canali social.