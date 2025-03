Bernardeschi difende Palladino: "Critiche eccessive. Non mi aspettavo niente di più"

Federico Bernardeschi è uno dei più recenti e conclamati doppi ex di Fiorentina e Juventus. Cresciuto nel vivaio viola e poi ceduto per un'ingente somma di denaro ai bianconeri, l'ex della gara di domani ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dando anche il suo punto di vista sull'operato di Palladino a Firenze: "Eccessive le critiche su di lui. La Fiorentina gioca bene e quando hai due competizioni da sostenere non è mai facile. Ha sempre vissuto momenti di alti e bassi avendo giocatori giovani, sta facendo il suo percorso e non mi aspettavo di vedere niente di più. Deve lottare per arrivare in Conference o in Europa League, la posizione di classifica è giusta. Non ha una rosa da Champions. Palladino mi piace, però lui e Thiago non si somigliano come impostazione tattica".

Successivamente, Bernardeschi si sofferma anche su Moise Kean, suo compagno di squadra alla Juventus e oggi gioiello della Fiorentina: "Io ho sempre sostenuto che Moise fosse un giocatore forte, non si deve dimenticare che alla Juventus aveva una concorrenza atroce, non si poteva pretendere che giocasse tutte le partite, anche se essendo molto giovane ne avrebbe avuto bisogno. Mi aspettavo che rinascesse, non avevo dubbi che avrebbe fatto tra i 15 e i 20 gol alla Fiorentina, un club che gli sta dando fiducia e la possibilità di esprimersi al meglio".

Infine, l'ex viola e bianconero dà uno sguardo anche alla carriera di Nicolò Fagioli, che si sta rilanciando con la Fiorentina: "Sono convinto che ha fatto la scelta giusta, la Fiorentina è un’ottima opportunità per Nicolò, un club che ti dà tanto anche a livello sentimentale. Può fare bene a uno come lui che ha vissuto un periodo personale complicato".