BERARDI, Dura che il Sassuolo scenda sotto i 35 mln

La Nazione dedica spazio al mercato e si sofferma sui movimenti della Fiorentina con il Sassuolo. Difficile, conoscendo lo stile della casa, che il club neroverde scenda dai 35 chiesti per Domenico Berardi, che fra tutti i sogni è indubbiamente quello più chic. I giovani Scamacca e Raspadori rappresentano una prospettiva di investimento che ha prezzi non ancora quantificati dal Sassuolo, anche perché da qui a gennaio ogni gol potrebbe essere buono per alzare il prezzo. Ma l'interesse c'è eccome.