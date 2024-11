BELTRAN, Nuova vita da 10. È uno dei segreti viola

FirenzeViola.it

Oggi alle 15:00 la Fiorentina scenderà in campo contro il Torino per l'undicesima giornata di Serie A. Ieri la notizia più attesa, Moise Kean ha recuperato dal problema alla caviglia e contro i granata sarà della partita. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tanto dell'imprevedibilità del gioco dei gigliati passerà proprio dai suoi piedi e da quelli di Lucas Beltran. L'argentino viene da un ottimo periodo di forma in cui ha dimostrato di saper incidere nella partita, in gol a Lecce, una rete e un assist contro la Roma e il passaggio decisivo per il gol di Gosens contro il Genoa. El Vichingo fino ad adesso è stato bravo a non far rimpiangere l'infortunato Albert Gudmundsson. Il merito delle ottime prestazioni dell'ex River Plate è anche, e soprattutto, di Raffaele Palladino che è stato bravo a trovargli una posizione definitiva come numero 10 dietro la prima punta. Beltran, vista l'assenza forzata dell'islandese, dovrebbe partire titolare anche oggi, così come Yacine Adli che, dopo aver cambiato da subentrante la sfida di Marassi, a Torino dovrebbe riprendere il suo posto nell'undici iniziale.

La sfida contro i granata rappresenta un test importante dopo il percorso netto, sei vittorie consecutive, di ottobre sia in campionato che in Conference League. Firenze sogna in grande, ma il tecnico campano ha più volte ribadito come la squadra debba rimanere con i piedi per terra senza pensare ad obiettivi da raggiungere.