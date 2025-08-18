Beltran, dopo i no alla Russia adesso i viola si aspettano nuovi contatti col Flamengo

vedi letture

Non solo entrate per la Fiorentina. È vero che i viola stanno cercando rinforzi sul mercato, un vice Kean e un sostituto di Dodo soprattutto, ma al momento una delle priorità è quella di cedere gli esuberi. In relazione al discorso del fairplay finanziario e all’obbligo di non superare il 70 per cento del fatturato con il monte ingaggi, i principali nomi in uscita sono quelli di Beltran, Kouame, Ikoné, Brekalo, Barak che pesano circa 8 milioni alla voce stipendi. Se per gli ultimi quattro le offerte latitano, come riportato dal Corriere dello Sport, per Beltran la Fiorentina si aspetta di intrattenere nuovi contatti con il Flamengo.

Il club carioca due settimane fa aveva offerto ai gigliati circa 15 milioni di Euro ma l'argentino ha rifiutato il trasferimento. Stesso discorso nei giorni passati con Zenit, Cska Mosca e Spartak Mosca. Considerando i vari rifiuti del Vikingo, i viola sperano che a bussare con un'offerta concreta sia di nuovo il River Plate, l'unico club fuori dai principali campionati europei che potrebbe convincere Beltran a lasciare Firenze.