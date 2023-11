BELTRAN, Anche a Bati servì il gol alla Juve per sbloccarsi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Batistuta divenne il Re Leone che ricordiamo ancora oggi lo deve soprattutto ad un gol segnato alla prima giornata di ritorno della stagione 1991/92 proprio contro i bianconeri. Da quel giorno la carriera di Batigol a Firenze, che fino a quel momento aveva collezionato tante critiche e soli tre gol, decollò e il resto, come si sul dire, è storia nota. Beltran dovrà provare a ripercorrere quelle orme, cercando di trovare il primo gol in serie A dopo nove presenze e farlo contro la Juve lo renderebbe ancor di più un idolo.

L’ex River Plate si è già sbloccato in Conference con una doppietta al Cucaricki e contro la Lazio si è visto negare la gioia prima da un tocco di braccio e poi da un palo. Segnare stasera avrebbe un sapore particolarmente speciale, soprattutto per dare un piccolo sorriso anche ai tifosi che non potranno essere presenti per l’alluvione che ha colpito le province di Firenze, Prato e Pistoia. Lo scrive questa mattina Tuttosport.