BARONI, Ecco un aneddoto con Corvino ai tempi viola

Un toscano che trionfa al Sud. Senza ombra di dubbio, la salvezza ottenuta dal Lecce è in gran parte merito del mister Marco Baroni, che in un'intervista presente nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, racconta aneddoto con Pantaleo Corvino, quando quest'ultimo era alla Fiorentina. Queste le sue parole: "In passato ebbi un altro contatto per guidare la Primavera della Fiorentina, ma poi andai in quella della Juve. Quando l’ho incontrato per il Lecce eravamo da lui a Vernole. Ci siamo piaciuti subito. La sua fame era la mia, come ho detto domenica. Avevo quel sogno di fare bene come feci da calciatore del Lecce. In lui ho visto la voglia di realizzare qualcosa per il territorio. Un richiamo forte. Nella quotidianità è molto attento, presente agli allenamenti, con una capacità di analisi importante. Dice sempre che sono i particolari che fanno la differenza. Vero. Insomma, la garanzia era lui. Ci siamo lanciati insieme in questa sfida e l’abbiamo vinta".

Riguardo il proprio futuro a Lecce

"Col Lecce ho fatto finora contratti di un anno. Ora penso al Bologna, ma col rapporto che abbiamo col presidente Sticchi Damiani e con Corvino non la devo considerare una priorità. Dopo il Bologna parleremo".