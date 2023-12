BARONE, Champions obiettivo. Stadio...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne riporta l'intervista di ieri del DG viola Joe Barone ai microfoni di Radio Sportiva. Il dirigente italo-americano ha sottolineato la volontà dei viola di voler tornare nell'Europa che conta: "Champions League? Ci vogliamo arrivare e stiamo lavorando per quello". Barone ha poi sottolineato come sia un obiettivo anche se non pone termini riguardo al quando potrà essere realizzato. Il DG viola si è espresso anche sul lavoro svolto fino ad oggi la squadra e sul rapporto tra Italiano e la Fiorentina: "Abbiamo giocato bene e dominato tante partite. L'unica veramente sbagliata è stata quella contro l'Inter. Stiamo cercando di migliorare la difficoltà nel segnare. Sul mercato ci faremo trovare pronti se l'allenatore avesse bisogno, anche se a gennaio è sempre difficile muoversi.

Italiano? Con lui c'è un ottimo rapporto. Siamo contenti di lui e lui è un contento di noi. Ci sta aiutando a far crescere tanti ragazzi di talento". Infine il braccio destro di Commisso si sofferma sulla questione stadio: "Non ci è stato permesso di fare uno stadio con i soldi portati da Commisso. Noi siamo disponibili a parlare con Comune e Governo ma vogliamo capire presto dove andremo a giocare. Al momento questa è la cosa più importante e ancora non abbiamo certezze".