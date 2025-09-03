Bagarre sulla sinistra: chi dietro Gosens? Fortini in vantaggio su Parisi

Cinque nomi per due posti. Sul Corriere dello Sport spazio a un focus sulle corsie della Fiorentina. Con l'arrivo di Tariq Lamptey, ex bimbo prodigio del vivaio del Chelsea, la Fiorentina ha messo dentro dinamismo sulle corsie, completando il pacchetto degli esterni. Il giocatore è arrivato a titolo definitivo per 6 milioni di euro più bonus dopo una trattativa durata tutto sommato pochi giorni.

Ora la batteria è completa. Lamptey ricoprirà il ruolo di vice Dodo, essendone peraltro un alter ego vero e proprio. Gli somiglia fisicamente e tecnicamente. Gli si avvicina per caratteristiche. Dodo e Lamptey a destra, Gosens, Fortini e Parisi a sinistra. A questo punto l’esperimento si chiama Parisi, perché con l'impiego di Fortini da secondo di Gosens il suo destino sembrava segnato. E in effetti la Fiorentina ha provato anche nelle ultime ore di trattative a trovargli una sistemazione, senza riuscirci, rivela il Corriere. In una corsia abbondantemente coperta, Parisi sa di partire svantaggiato o quanto meno insidiato dovendosi giocare il posto con due compagni di squadra.