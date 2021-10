B. MAYORAL, Resta in corsa per l'attacco: la strategia

Non solo Berardi per la Fiorentina. Il club viola è a caccia di rinforzi per il pacchetto offensivo con l'obiettivo di migliorare la qualità e compiere quell’ulteriore step in avanti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, sul taccuino ci sarebbe anche Borja Mayoral della Roma. Per arrivare all’attaccante però ci vorrebbe il benestare del Real Madrid, proprietario del cartellino, e l’opzione sarebbe quella del prestito fino a giugno con riscatto in vista della nuova stagione.