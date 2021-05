ATTACCO, Poker di giocatori seguiti: chi sono

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina. I viola stanno già pensando a rinforzare il reparto offensivo per aumentare le bocche di fuoco a disposizione di Gattuso e stanno tenendo d'occhio un poker di attaccanti: Giacomo Raspadori, Jeremie Boga, Simeon Nwanwko Simy e Musa Barrow.

Per il 21enne del Sassuolo i neroverdi chiedono 15 milioni, ma il prestito può essere una pista percorribile. L'ex Chelsea invece ha dichiarato di voler essere ceduto, ma la società emiliana non fa sconti e chiede ben 23 milioni di euro per un prezzo che è già da top player. Poi c'è il nigeriano che tanto ha ben figurato quest'anno, ma che non ha un valore altissimo complici la retrocessione del Crotone e i quasi 30 anni: la sua valutazione è attorno ai 10 milioni ed è probabilmente trattabile con l'inserimento di bonus. Infine c'è il centravanti del Bologna, che ha da subito stupito Mihajlovic con le sue prestazioni, ma se il serbo dovesse lasciare i rossoblù una sua partenza potrebbe essere ventilata dal club di Saputo. Trattare con Bologna e Atalanta su una formula come il prestito con diritto di riscatto non è mai facile; più semplice con una proposta a titolo definitivo che non dovrà essere comunque inferiore ai 18 milioni di euro.