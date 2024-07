ATTACCO, La Fiorentina fa sul serio per Lucca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’arrivo di Moise Kean non fermerà le manovre di mercato della Fiorentina nel reparto degli attaccanti. Lo scrive la Nazione, che riporta come il principale obiettivo di mercato dei viola adesso sia Lorenzo Lucca. L'attaccante dell'Udinese sembra registrare i consensi di dirigenza e Palladino.

La Fiorentina aspetta una cessione nel reparto offensivo per andare all'assalto del centravanti classe 2000: l’Udinese ha scelto di riscattare il giocatore dal Pisa , per circa 8 milioni di euro ed è entrata nell’idea di cedere a possibili tentazioni dietro a una possibile, robusta plusvalenza, anche se difficile pensare al doppio. La Fiorentina potrebbe mettere sul piatto un bel pacchetto di milioni per raggiungere una parte fissa di 12 milioni, allungabili a 15, introducendo bonus concreti. Tutto passa come detto da una cessione nel breve termine.