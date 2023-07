ATTACCO, Dia-Füllkrug: i punti a favore del tedesco

Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport prosegue il casting per l'attacco in casa Fiorentina. L'ultima idea che riguarderebbe Niclas Füllkrug del Werder Brema (LEGGI QUI), rispetto a Dia che ha una clausola rescissoria di 25 milioni (scadrà tra poco più di dieci giorni), potrebbe portare diversi vantaggi alla Viola.

Uno su tutti il risparmio di circa 10 milioni di euro (valutazione Füllkrug 15 milioni), che potrebbero essere dirottati, magari, in altre zone di campo. L'attaccante tedesco, dopo diversi anni in patria, vorrebbe cambiare aria.