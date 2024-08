ARTHUR, Il brasiliano in uscita dalla Juve. Nodo ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni di mercato, la società viola è alla ricerca di un centrocampista, in grado di fare gioco, per completare la rosa. Secondo quanto riporta La Nazione, resta vivo il ritorno di Arthur. La Juventus, proprietaria del cartellino, vorrebbe liberarsi del brasiliano che ha espresso la volontà di tornare volentieri a Firenze. Per farlo però, resta da sciogliere il nodo legato all'ingaggio visto che nella scorsa stagione era stato pagato quasi interamente dalla società bianconera.

In alternative, restano vive le piste che portano a Sandi Lovric e Tommaso Pobega.