ANTOGNONI, Lunedì data chiave: c'è pessimismo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto anche su quello che è ormai diventato un vero e proprio caso, ovvero il futuro di Giancarlo Antognoni: "Il mio futuro? Prima devo riparlare con Barone. Poi, dirò la mia verità. Mi hanno fatto una proposta di lavoro, se mi va bene ok, altrimenti resto a casa. Se la proprietà mi viene a dire che non servo più prendo e me ne vado. Se mi dicono altre cose allora sarebbe diverso. Non voglio rimanere perché sono una bandiera" ha raccontato ieri il dirigente viola a RadioBruno. L’incontro decisivo è previsto per lunedì. Ma Barone sembra essere molto rigido sulle sue posizioni. E da Commisso non sono arrivati segnali diversi. C’è da dire, invece, che il Presidente della Federcalcio Gravina sarebbe ben felice di incontrare Antognoni per verificare se esistono le condizioni per una nuova collaborazione.