ANDERSON, Era giunto il momento di tornare in Brasile

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio riporta un'intervista dell'ex calciatore della Lazio Felipe Anderson, tornato in patria al Palmeiras, rilasciata a TNT Sports. Queste le sue parole riguardo sia al suo approdo in biancoceleste, sia al suo addio da Roma per tornare in Brasile: "Né io, né chi mi è sempre stato vicino, poteva immaginare che la mia avventura a Roma sarebbe potuta terminare. Tutti pensavano che sarei rimasto ancora per molto tempo. Nonostante avessi ricevuto l'offerta dal presidente di rimanere anche dopo la mia carriera, quando si è presentata l'opportunità di tornare a casa l'ho presa subito in considerazione, perché era ormai diverso tempo che ero fuori. Era giunto il momento di lasciare il club che mi aveva visto crescere e tornare in Brasile".

Continua Felipe Anderson parlando del suo arrivo a Roma: "Mia sorella ha lasciato tutto per potersi dedicare alla mia carriera, realizzando i miei desideri. Uno tra questi, la volontà di giocare in Italia. Fu lei a scoprire la Lazio. Le è subito piaciuta e ha iniziato la trattativa. Sarei dovuto arrivare in biancoceleste a gennaio del 2013 e invece tutto è slittato a giugno dello stesso anno. Secondo lei in questo club sarei cresciuto tecnicamente e fisicamente. Già mi vedeva con la maglia della Lazio addosso e devo dire che tutto ha funzionato perfettamente".