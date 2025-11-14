Anche oggi doppia seduta al Viola Park: occhi puntati su Kean che svolge terapie alla tibia

Anche oggi la Fiorentina è attesa da una doppia seduta al Viola Park. La squadra agli ordini di Vanoli viene valutata meticolosamente in modo da definire un lavoro più o meno pesante per ogni giocatore, come spiegato dal tecnico nella conferenza stampa di mercoledì. Occhi puntati su Kean, che sta svolgendo un lavoro di terapia per scegliere le migliori modalità di recupero dal trauma alla tibia. Anche Gosens è ai box e sta cercando di riprendersi dalla lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.