Serie A, la classifica: la Fiorentina scavalca anche il Lecce, è 16esima

vedi letture

La Fiorentina batte un colpo importantissimo in chiave salvezza e con il 4-1 rifilato alla Cremonese non solo lascia i lombardi al terzultimo posto a -4 ma scavalca anche il Lecce e si piazza al 16esimo posto in classifica con 28 punti. Avvicinato anche il Cagliari che ora è a due soli punti di distanza. Questa la classifica dopo la 29esima giornata di Serie A:

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18