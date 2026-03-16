Serie A, la classifica: la Fiorentina scavalca anche il Lecce, è 16esima

Serie A, la classifica: la Fiorentina scavalca anche il Lecce, è 16esimaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina batte un colpo importantissimo in chiave salvezza e con il 4-1 rifilato alla Cremonese non solo lascia i lombardi al terzultimo posto a -4 ma scavalca anche il Lecce e si piazza al 16esimo posto in classifica con 28 punti. Avvicinato anche il Cagliari che ora è a due soli punti di distanza. Questa la classifica dopo la 29esima giornata di Serie A:

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18