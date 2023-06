AMRABAT-RICE, Duello in campo e anche sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Amrabat e Rice sono i motori del centrocampo, sono gli uomini mercato. Vengono entrambi da una stagione strepitosa, a partire dal Mondiale in Qatar. Sofyan ha trascinato il Marocco in semifinale, il secondo è stato tra i migliori se non il migliore dell’Inghilterra. Barcellona, Manchester United, Chelsea e Arsenal avranno gli occhi puntati su di loro. Per Amrabat, pagato 18 milioni, la Fiorentina ne vuole almeno 40. Il club blaugrana, inguaiato dal fair play finanziario, si è un po’ bloccato e attende un pass dalla Liga. Così è passato in vantaggio lo United che segue anche Declan Rice, più giovane di tre anni del marocchino. Il West Ham vuole almeno 120 milioni, lui vuole L’Arsenal con cui ha già un accordo. Ma anche il Bayern ha incontrato i suoi agenti. Stasera il loro valore potrebbe alzarsi. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina.