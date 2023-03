AMRABAT, In Serie A è lui il recordman di presenze

FirenzeViola.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’anno di grazia 2020-21 l’allora 18enne e debuttante in Liga Pedri del Barcellona disputò ben 73 match in una stagione: 52 col club e 21 con le nazionali. Il quotidiano ha scelto il 2020-21 perché è l’ultima stagione completata con un torneo delle nazionali incluso. Ma fra i recordmen o gli stakanovisti del campo, gli italiani dove sono? Nel 2020-21 in testa fra gli azzurri è Gigio Donnarumma, 15° assoluto, con 65 match, 48 gare col Milan e 17 con l’Italia, campione d’Europa. Fra quelli di movimento guida l’interista Nicolò Barella, 24° assoluto nella classifica internazionale, con 63 presenze, 46 in nerazzurro e le solite 17 azzurre. Adesso, a stagione in corso, la classifica tricolore degli straordinari vede davanti a sorpresa, il viola Sofyan Amrabat a 49 gare (9° in assoluto al mondo), ma col Marocco in semifinale in Qatar e la Fiorentina avanti in Conference League è presto spiegato il suo impiego a tavoletta. Il solito Lautaro Martinez, neoiridato, è a 48 e secondo in Italia e il serbo juventino Kostic a quota 45.